В Токио состоялась встреча организаторов Олимпийских игр, которые обсудили формат проведения Олимпиады в этом году.

В связи с введением в регионе режима чрезвычайной ситуации, зрителей решили не допускать к мероприятиям и соревнований Олимпиады в Токио и трех соседних префектурах.

— Было решено, что столичные районы Токио, Канагава, Тиба и Сайтама принимать зрителей не будут, — говорится в сообщении Kyodo

На встречу были приглашены пятеро организаторов, в частности Международный олимпийский и Международный паралимпийский комитеты, а также местные власти.

Режим ЧС в Токио

Решение о введении в Токио режима чрезвычайной ситуации приняли 8 июля, оно вступит в силу через четыре дня, то есть 12 июля.

К такой мере прибегли из-за распространения коронавируса.

Режим ЧС продлится до 22 августа, сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.

Сама Олимпиада начинается 23 июля 2021 года, следовательно приходится на период НС, во время которого установлен лимит на количество массовых собраний.

Подробнее об ограничениях во время ЧП в Токио, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Kyodo