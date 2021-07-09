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Факты / Спорт
Людмила Богданова |

После 20 лет на поле: футбольный клуб Олимпик прекратил свое существование

Фк Олімпік

Украинский футбольный клуб Олимпик из Донецка вышел из Премьер-лиги Украины и прекратил свое существование. Об этом сообщил президент клуба Владислав Гельзин.

Он подчеркнул, что этот шаг дался руководству нелегко, но он был взвешенным и обдуманным.

— Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, чувствуя различные эмоции, как в добрые, так и в сложные для клуба времена.

В то же время Гельзин выразил надежду, что на этом история клуба не закончится. Он верит, что в будущем Олимпик снова будет радовать своих болельщиков.

Футбольный клуб Олимпик был основан в Донецке в 2001 году. В Премьер-лиге Украины Олимпик представлен с 2014 года.

За это время команде удалось стать победителем Второй лиги, Первой лиги, выиграть Кубок Украины и Мемориал Олега Макарова. В сезоне 2020/21 подопечные Гельзина вышли в 1/6 финала УПЛ и заняли 13-е место из 14.

Источник: Олимпик

Фото: Олимпик

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