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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

В Токио ввели режим ЧС — он будет действовать во время Олимпиады

люди у масках

В Токио ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет действовать с 12 июля до 22 августа 2021 года. Об этом сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.

Таким образом, особый режим будет действовать во время летних Олимпийских игр 2020 в Токио, которые стартуют 23 июля текущего года.

— В Токио сохраняется тенденция увеличения количества больных, кроме этого распространяется штамм Дельта. Между тем наступает летний сезон, когда возрастает активность населения.

Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа, — сказал Нисимура.

Он предусматривает лимит до 5 тыс. человек на массовых мероприятиях, а заполняемость объектов не должна превышать 50%.

Во время режима ЧС сократят работу ресторанов и кафе, а также ограничат продажу алкогольной продукции.

На прошлой неделе в Токио зафиксировали рекордное увеличение количества инфицированных Covid-19 человек в месяц.

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Источник: France24

Фото: Depositphotos

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