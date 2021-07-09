Граждане Англии просят дополнительный выходной 12 июля в случае победы сборной в финале Евро-2020 против Италии. На парламентском сайте даже запустили соответствующую петицию.

Хотя матч Англия — Италия в рамках финала чемпионата Европы еще не прошел и не определился победитель турнира, но англичане уже требуют от местных властей дополнительное время для релакса.

На официальной странице парламента Великобритании жители запустили петицию. Они обращаются к властям с просьбой объявить в стране выходной в случае победы подопечных Саутгейта на Евро-2020.

На данный момент подпись под ней поставили уже более 328 тыс. человек. Согласно закону, если петиция собирает 100 тыс. подписей, то парламент обязан рассмотреть соответствующую инициативу.

В воскресенье, 11 июля, на стадионе Уэмбли в Лондоне сборная Англии и Италии поспорят за победу в финале Евро-2020.

Факты ICTV рассказали, где и во сколько можно посмотреть матч Италия — Англия.

Источник: Сайт парламента