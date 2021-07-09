Во время турнира UFC 264, который состоится в ночь с 10 на 11 июля 2021 года в американском Парадайсе на многофункциональной арене T-Mobile, состоится третий бой Дастина Порье и Конора МакГрегора, который возглавит кард бойцовского вечера.

Где смотреть бой МакГрегор — Порье?

Начало бойцовского вечера запланировано на 5.00 по киевскому времени. Главный бой между МакГрегором и Порье начнется примерно в 7.00 по киевскому времени.

Украинские поклонники ММА смогут посмотреть турнир в прямой трансляции на телеканале Setanta Sports на видеосервисе Megogo, которая начнется в 5.00.

В повторе бой можно будет посмотреть на канале Setanta Sports+ 12 июля в 7.30 или в 15.30 на Setanta Sports.

Прогноз букмекеров на бой МакГрегор — Порье

Букмекеры уже подготовили свои прогнозы на исход третьего боя американца и ирландца. По их мнению, фаворитом предстоящего поединка является Дастин Порье. На его победу принимают ставки с коэффициентом 1,81, тогда как на Конора — 2,11.

На то, что Порье досрочно победит в первом раунде дают 1.33, а на МакГрегора — 3.20.

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История встреч

Впервые бойцы встретились в Лас-Вегасе 27 сентября 2014 года — американец проиграл нокаутом в первом раунде. Тогда Порье принял критическое количество ударов и не сумел удержаться на ногах.

Бой-реванш бойцов состоялся 24 января 2021 года в ОАЭ на Бойцовском острове. 32-летний Порье сумел нокаутировать МакГрегора во втором раунде. Для ирландца это был первый нокаут в карьере, но не первое поражение.