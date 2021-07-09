Фланговый форвард Денис Антюх стал игроком киевского Динамо. О подписании соглашения с 23-летним украинским футболистом бело-синие сообщили на официальном сайте.

Соглашение киевского клуба с футболистом рассчитано на ближайшие четыре года. Антюх находился на просмотре в Динамо и хорошо себя проявил, а его контракт принадлежал Колосу с Ковалевки.

Детали трансфера неизвестны. В СМИ сообщали, что переход игрока обойдется киевскому клубу в €500 тыс.

В сезоне 2020/21 Антюх принял участие в 27 матчах Колоса, в которых отметился двумя забитыми мячами. Вместе с Колосом игрок дебютировал в еврокубках — квалификации Лиги Европы.

Денис Антюх является воспитанником охтырского Нефтяника, в системе которого выступал с 2010 по 2018-й год.

Кроме Антюха на просмотре в киевском клубе находился 28-летний форвард Владислав Кулач.

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Фото: Динамо Киев