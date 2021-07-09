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Факты / Спорт
Максим Зайченко |

Лунин останется вторым голкипером Реала в предстоящем сезоне

Андрей Лунин

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин не уйдет из команды в аренду в предстоящем сезоне. Он останется вторым вратарем клуба за спиной Тибо Куртуа.

По данным источника Marca, руководство Реала хочет продвигать молодых игроков в основную команду, поэтому 23-летнему Лунину предоставят игровое время.

Кроме этого, молодые футболисты получат время на поле не только в Кубке Испании, но и в чемпионате и Лиге чемпионов.

Украинский голкипер присоединился к мадридскому клубу летом 2018 года. С того времени его трижды отдавали в аренду. В составе сливочных он провел лишь один матч в 1/16 финала Кубка Испании против Алькояно, в котором клуб потерпел поражение.

Напомним, в 2020 году Реал досрочно разорвал контракт с Вальядолидом об аренде Андрея Лунина, а затем он на правах аренды перешел в испанский Овьедо.

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Источник: Marca

Фото: Dreamstime

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