36-летний экс-нападающий сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский на самом деле на два года старше, чем у него записано в паспорте.

Такое признание озвучил известный футбольный агент Деннис Лахтер, заявив, что не стоит верить цифрам в документах бывшего форварда национальной команды.

— Милевский — моя боль. Наверное, он не поехал в Европу из-за социума, не тех друзей выбирал. Думаю, он себя немножко переоценил. Бог ему дал вагон здоровья, все знают, что Миля на два года “мазанный”, он 1983 года (в паспорте Милевского год рождения 12.01.1985 — Ред.), — говорит агент.

По словам Лахтера, Артем уже был заигран за молодежку Беларуси, потом волшебным образом ему поменяли футбольное гражданство, и он оказался в знаменитой сборной солянке, которую Павел Яковенко и братья Суркисы собирали во всем Союзе.

— Я не знаю, кто конкретно его переписал, но все знают, что он 1983 года рождения, — отметил Деннис.

Как пояснил агент, у Милевского после чемпионата мира-2005 U-20 в Голландии было реальное предложение от Порту.

— Его хотел Порту, но тогда выехать было невозможно — с ним продлили контракт, через год он реально сыграл, — отметил Лахтер.

Прошлый сезон Милевский провел в клубе Минай. Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

Источник: Евроспорт