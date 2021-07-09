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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

От Мораты до Бущана: кто самый сексуальный футболист Евро-2020 — голосование

Бущан, Вейналдум, Мората

За несколько дней завершится текущий розыгрыш Евро-2020. На победу в турнире претендуют две сборные Италии и Англии. Обе команды преодолели непростой путь к решающему матчу на Уэмбли.

Футболисты других команд, покинувших турнир на предыдущих стадиях, уже наслаждаются заслуженным отдыхом.

Евро-2020 привлекло внимание не только традиционных преданных поклонников спорта, но и прекрасную половину континента, которая редко следит за футбольными турнирами.

Если мужчины-фанаты выбирали самые красивые голы на турнире и листали фото красавиц-болельщиц разных стран на трибунах, то женская часть, среди прочего, рассматривала главных красавчиков турнира.

Факты ICTV собрали собственную Топ-10 самых сексуальных футболистов Евро-2020.

Кроме секс-символа мирового футбола португальца Криштиану Роналду, в списке есть и игроки действующих финалистов турнира, в частности Чиро Иммобиле и Маркус Рашфорд.

Кто по вашему мнению самый сексуальный футболист Евро-2020?

В финале Евро-2020 встретятся команды Италии и Англии. Игра состоится в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли 11 июля. Начало в 22.00 по киевскому времени.

В полуфинале Скуадра Адзурра одолела сборную Испании в серии пенальти (1:1, пен. 4:2), а подопечные Гарета Саутгейта в овертайме взяли верх над сборной Дании (2:1).

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