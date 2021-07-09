Сборная Италии по футболу перед финалом Евро-2020 закрылась на тренировочной базе во Флоренции. Причиной такого решения стало инфицирование трех итальянских журналистов коронавирусом.

Положительные тесты представителей медиа навели панику на Итальянскую федерацию футбола и те отменили очную пресс-конференцию Скуадры Адзурры, которая должна была состояться 9 июля.

Итальянская федерация футбола утром проинформировала о трех положительных результатах тестов и закрыла дверь спортивного центра, где тренируется сборная, чтобы защитить команду и тренерский штаб.

Служба безопасности немедленно провела санитарную обработку медиа-центра и офисов, где находились представители медиа, в которых обнаружили положительные результаты на коронавирус.

По информации СМИ, среди футболистов и тренерского штаба форуме инфицированных нет, а также известно, что все игроки были привиты.

Несмотря на это, федерация опасается, что опасный штамм коронавируса Дельта потенциально мог поразить чиновников федерации, сопровождающих национальную сборную Италии.

Делегация Италии и игроки вылетят завтра, 10 июля, около 11:00, рейсом из аэропорта Флоренции в Лутон.

Этот эпизод возобновил дискуссию о противоречивом решения УЕФА провести игру в Лондоне, не смотря на увеличение количества инфицированных в Великобритании и распространение штамма Дельта. В июне итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что хочет привезти финал в Рим из-за роста распространения британского штамма коронавируса.

— Да… Я попробую помешать проведению финала, который состоится в стране, где инфекция стремительно распространяется.

Об этом Драги заявил в Берлине во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.