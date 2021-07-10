FAVBET ожидает королеву на трибунах и собаку на поле в финале Евро-2020

А еще красную для тренера, Паненку во время пенальти, более шести забитых мячей и забег на поле.

Наконец дождались апофеоза Евро-2020! В это воскресенье состоится финал Италия — Англия. Финал — всегда особая игра. Победитель поднимет над головой кубок Анри Делоне, а проигравший останется неудачником. Для миллионов болельщиков, которые погрузятся в игру, жизнь разделится на до и после. Именно поэтому FAVBET верит, что финал — время неординарных событий, как на поле, так и за его пределами.

Например, букмекеры принимают ставки на то, что главный тренер одной из команд получит красную карточку. Саутгейт и Роберто Манчини — дисциплинированные мужчины, но это финал, нервы могут и сдать.

С большей вероятностью оценивают возможность посещения королевой Елизаветой II матча. Возможно, Кейн получит кубок именно из рук ее величества.

С высокой вероятностью букмекеры оценивают шансы, что кто-то из игроков вспомнит Артема Милевского образца 2006 года и пробьет пенальти ударом в стиле Паненки.

А помните полуфинал Чемпионата мира 2014 года между Германией и Бразилией? Тогда немцы прошлись по бразильцах, как катком по автобану — 7:1. Такую возможность допускают букмекеры и во время финала Евро-2020.

С большей вероятностью на поле во время игры может выбежать собака, а если стадионе будет королева, то мы будем знать наверняка еще и ее породу.

С такой же вероятностью букмекеры оценивают забег на поле инстаграм модели Кинси Волански. Ее забег на поле в мадридском финале Лиги Чемпионов 2019 невозможно забыть.

Как думаешь, это осуществится? Выбирай интересный прогноз, наслаждайся финалом и любой внутри игры с FAVBET!