Наказали за лазер: УЕФА оштрафовала Англию после полуфинала

Футбольная ассоциация Англии оштрафована на 30 тысяч евро за недопустимое поведение фанатов на матче 1/2 финала Евро-2020 с Данией.

Соответствующее решение приняла УЕФА по результатам дисциплинарного разбирательства.

Футбольную ассоциацию подвергли наказанию из-за того, что один из болельщиков начал светить лазерной указкой в лицо вратаря сборной Дании Каспера Шмейхеля. Также штраф был наложен за то, что фанаты использовали пиротехнику в ходе матча.

УЕФА открыла дисциплинарное дело против англичан, о чем сообщила 8 июля. Преимущественно, расследовался инцидент со Шмейхелем.

Встреча сборных Англии и Дании состоялась за день до этого на лондонском Уэмбли. Подопечные Гарета Саутгейта тогда одержали победу со счетом 2:1 после экстра-таймов.