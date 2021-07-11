Елизавета II обратилась к игрокам сборной Англии накануне финала Евро-2020

Королева Великобритании Елизавета II пожелала удачи игрокам сборной Англии накануне финала Евро-2020 против Италии.

Она выразила надежду, команда сможет запомниться не только историческим успехом, но и проявленным командным духом, ответственным отношением и гордостью, которые они продемонстрировали в ходе турнира.

— 55 лет назад мне посчастливилось вручить кубок Мира Бобби Муру и увидеть, что значит для игроков, персонала и болельщиков выиграть финал большого международного футбольного турнира, — заявила Елизавета II.

Королева также отметила, что в эти дни дома и автомобили по всей стране украшены бело-красными национальными флагами с крестом Святого Георгия, а столики в пабах по всей Англии забронированы на вечер воскресенья.

Напомним, сегодня в 22.00 по киевскому времени на лондонском стадионе Уэмбли состоится финал Евро-2020.

Европейский кубок между собой разыграют сборные Англии и Италии.

Украинские зрители смогут посмотреть игру в прямом эфире сразу на трех телеканалах: ТРК Украина, Футбол 1 и Футбол 2.