It’s coming to Rome! Бонуччи потролил английских фанатов

Сборная Италии стала новым чемпион Европы по футболу, обыграв в финале команду Англии (1:1) в серии пенальти 3:2.

После матча защитник Скуадры адзурры Леонардо Бонуччи подошел к оператору, который снимал событие, и прокричал на камеру на английском языке: It’s coming to Rome.

Таким образом, центрбэк Ювентуса и сборной Италии ответил английским болельщикам, которые в течение всего финального матча на Уэмбли в Лондоне освистывали Скуадру.

Эта фраза, которую сказал Бонуччи, является отсылкой к культовой песни английских фанатов Three Lion и любимых строчек из этой композиции:

It’s c-o-mming home.

It’s c-o-mming home.

Football’s c-o-ming home.

После матча Леонардо Бонуччи признали лучшим игроком финала. Именно он сравнял счет в игре с англичанами во втором тайме и перевел игру в экстра-тайма. А в серии пенальти успешно реализовал свой удар, пробив Пикфорда.

Победа на Евро-2020 для итальянцев стала второй в истории. Впервые они становились чемпионами Европы еще в 1968 году.