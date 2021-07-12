It’s coming to Rome! Бонуччи потролил английских фанатов

Сборная Италии стала новым чемпион Европы по футболу, обыграв в финале команду Англии (1:1) в серии пенальти 3:2.
После матча защитник Скуадры адзурры Леонардо Бонуччи подошел к оператору, который снимал событие, и прокричал на камеру на английском языке: It’s coming to Rome.
Таким образом, центрбэк Ювентуса и сборной Италии ответил английским болельщикам, которые в течение всего финального матча на Уэмбли в Лондоне освистывали Скуадру.
Эта фраза, которую сказал Бонуччи, является отсылкой к культовой песни английских фанатов Three Lion и любимых строчек из этой композиции:
It’s c-o-mming home.
It’s c-o-mming home.
Football’s c-o-ming home.
Bonucci: “It’s coming to Rome!”@azzurri | #ITA | #EURO2020 pic.twitter.com/ZtDM5xY1xK
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021
После матча Леонардо Бонуччи признали лучшим игроком финала. Именно он сравнял счет в игре с англичанами во втором тайме и перевел игру в экстра-тайма. А в серии пенальти успешно реализовал свой удар, пробив Пикфорда.
Победа на Евро-2020 для итальянцев стала второй в истории. Впервые они становились чемпионами Европы еще в 1968 году.