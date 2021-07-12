Сборной Англии удалось добиться того, чего не могла ни одна другая на протяжении более 50 лет в их стране, поэтому игроки должны гордиться своим результатом.

Так главный тренер команды Гарет Саутгейт прокомментировал поражение своей команды в финале Евро-2020.

По его словам, футболисты выложились максимально как 11 июля, так и в течение всего чемпионата.

– Команда подарила стране невероятные вечера. На этот раз мы были очень близко, но не получили трофей, о котором все так мечтали. Это очень сложно! Вы можете себе представить, что творится в раздевалке. Мне нелегко подбирать слова. Я могу только повторить, что игроки отдали на поле все и я очень ими горжусь, – сказал Гарет Саутгейт.

Вместе с тем, главный тренер англичан отдает должное команде соперника.

– Сборная Италии провела выдающийся матч. Они были немного лучше, чем мы, в этот вечер, – признает Саутгейт.

По его словам, итальянцы были достаточно сильны в защите и последовательно приближались к своей цели.

В финале Евро-2020 11 июля сборная Италии победила команду Англии в серии пенальти со счетом 3:2, экстра-таймы завершились со счетом 1:1.