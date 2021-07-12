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Факты / Спорт
Тетяна Забожко |

Разрывается сердце: герцоги Кембриджские о поражении Англии на Евро-2020

принц Вільям

Герцоги Кембриджские расстроились из-за поражения сборной Англии на Евро-2020. Слова поддержки футболистам своей страны они опубликовали на странице в Instagram.

– Разрывается сердце. Сборная Италии, поздравляем с великой победой, – обратились к фаворитам чемпионата представители королевской семьи.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили: команда Англии смогла пройти очень далеко в этом чемпионате, однако 11 июля был не их день.

– Вы все можете высоко поднять голову и гордиться собой. Уверены, впереди нас ждет много хорошего, – заметили герцоги.

 

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Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Сборная Италии победила команду Англии на Евро-2020 после серии пенальти со счетом 3:2. До этого команды удерживали ничью 1:1 вплоть до завершения двух экстра-таймов.

Фото: Getty Images

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