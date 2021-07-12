Сборная Италии обыграла команду Англии в пенальти на стадионе Уэмбли в Лондоне в рамках финала Чемпионата Европы 2020.

По мнению британских СМИ, когда тренер итальянской сборной пришел на свою должность, его команда была слабой. Однако спустя время сборная Италии выработала сильный командный дух и тактическое мастерство.

Обещание тренера

Роберто Манчини выполнил свое обещание сделать Италию чемпионами Европы. Спортсмены сотворили историю на территории противника, считает The Guardian.

Тридцать четыре матча без поражений, а теперь чемпионы Европы. Кто бы мог представить себе такой сценарий, когда Роберто Манчини пришел на свою должность три года назад? Однако тренер отказывался мириться с ослабленными амбициями команды.

С первого дня он заявил о своем намерении вернуть Италию на вершину Европы и мира. Спортсмены прошли тяжелый путь во время поединка, в частности, дали фору хозяевам матча.

Манчини преуменьшил важность присутствия болельщиков на матче, заявив, что у игроков и так есть о чем подумать. Однако во время удара Люка Шоу на второй минуте стало ясно, что это не так. Безумные крики фанатов и шум стадиона — только это услышали игроки после того, как мяч трех львов попал в ворота противника.

Италии осталось только завоевать мир

Сборная вернула Италию на первое место в Европе, как и обещал Манчини три года назад. Теперь осталось только завоевать мир, считает The Guardian.

Люк Шоу дал Англии фантастический старт, забив первый гол в этом матче, который стал самым быстрым за всю историю Чемпионата Европы. Италия уже считала, что проиграла в этом поединке, однако команда Роберто Манчини все же начала изматывать своих соперников, пишет Sky Sports.

По мнению тренера сборной Италии, его спортсмены были потрясающими, хоть так и не казалось на второй минуте матча. По его словам, команда синих в этом матче стали лучшими, однако это не предел.

Шок Англии и незабываемая ночь в Лондоне

Теперь хозяева шокированы итальянским дриблингом и тактикой команды. Только энергия и мотивация сборной имеют значение, однако у Англии их больше нет. Италия стала чемпионом Европы на стадионе Уэмбли — в храме британского футбола.

Лондонская ночь была незабываемой — синие праздновали победу, а три льва пытались забыть поражение, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

За три года Манчини заставил итальянцев забыть об унижении со Швецией и дал шанс синим почувствовать себя героями судьбы. Обе команды достойны этого, поскольку как синие, так и три льва мотивированы и готовы сражаться за победу.

Однако это получилось у более сплоченной команды, выработавшей свою тактику и мастерство, считает итальянское издание Sportmediaset.