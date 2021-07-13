Украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно стартовала на турнире WTA-250 Hungarian Grand Prix в Будапеште. Ее участие на турнире началось с победы.

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

В матче первого раунда Козлова за 2 часа и 4 минуты сломила сопротивление представительницы Австрии Барбары Хаас: 7-6(5) 6-3.

Следующая соперница украинской теннисистки определится в противостоянии румынки Аны Богдан (5) и Варвары Лепченко из США.

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Источник: Теннисный портал Украины

Фото: Екатерина Козлова