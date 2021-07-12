Сейчас мы счастливы, только это имеет значение: Манчини о победе на Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу своих подопечных в финале Евро-2020.

— Англия хорошо играла. Мы сразу пропустили, было тяжело, но с этого момента мы начали доминировать. Ребята были великолепны, не знаю, что добавить. Эта победа важна для всех болельщиков. Мы счастливы, что победили, продемонстрировав хорошую игру. Надеюсь, что фанаты празднуют. Сейчас мы счастливы, и только это имеет значение, — сказал Манчини.

После победы наставник Скуадры опубликовал пост в социальной сети Twitter, к которому добавил снимки с кубком и радостные эмоции футболистов после победы. Твит Манчини подписал коротко: Чистая правда.

Сборная Италии в финальном матче Евро-2020 обыграла команду Англии. Игра на легендарной арене Уэмбли в основное и дополнительное время завершилось с ничейным счетом 1:1. Новоиспеченного обладателя трофея чемпионов Европы команды определяли в серии пенальти.

В финальный вечер на Уэмбли фортуна была на стороне Скуадры адзурры, которая перестреляла команду трех львов 3:2.

Источник: Football Italia