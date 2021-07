Расизм, скандальный пенальти и пандемия: чем запомнился Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу завершился в воскресенье, 11 июля. В финале, который состоялся в Лондоне на легендарной арене Уэмбли, сборная Италии в серии пенальти вырвала победу у команды Англии.

Евро-2020 называют одним из лучших за всю историю этого турнира. На этом чемпионате был побит рекорд результативности — за 51 матч команды суммарно забили 142 мяча. Предыдущий рекорд установили на Евро-2016. Тогда забили 108 голов.

Факты ICTV подводят итоги Евро-2020 и рассказывают, чем запомнился турнир.

Евро-2020 состоялся в десяти странах и 11 городах Европы. Матчи турнира проходили в Лондоне, Глазго, Амстердаме, Копенгагене, Севилье, Мюнхене, Баку, Риме, Будапеште, Санкт-Петербурге и Бухаресте.

Сначала турнир должны были принимать также Бильбао и Дублин, но эти города не сумели заверить, что смогут допустить болельщиков на трибуны, поэтому в УЕФА заменили Бильбао Севильей, а матчи из Дублина перенесли в Санкт-Петербург.

На первый взгляд это выглядит масштабно, но на самом деле расстояния создали немало проблем для команд и болельщиков. Перед финалом президент УЕФА Александр Чеферин признал, что такой формат несправедлив.

Наибольшее расстояние пришлось преодолеть сборной Швейцарии — 15 485 км, тогда как команда Шотландии во время Евро-2020 преодолела лишь 1 108 км.

Этот чемпионат Европы порадовал большим количеством сборных, которые влюбили в себя болельщиков со всего мира. Их не причисляли к фаворитам Евро-2020 на бумаге, но они стали фаворитами в сердцах болельщиков. Речь идет о сборных Дании, Украины, Чехии и Швейцарии.

Главной сенсацией турнира стала сборная Дании. Красная гвардия дошла до полуфинала, и ей совсем немного не хватило для выхода в финал из-за спорного пенальти в матче с Англией. Для датчан турнир начался с двух поражений и потери в матче с финнами своего лидера Кристиана Эриксена, который пережил на поле остановку сердца.

Выйти в плей-офф они смогли благодаря разгромной победе над Россией (1:4) в заключительном туре группового этапа. В 1/8 финала они разгромили Уэльс (4:0), а за выход в полуфинал обыграли чехов (2:1).

Сборная Украины на этом чемпионате впервые смогла выйти из группы. Подопечные Андрея Шевченко пробились в 1/8 финала с третьего места. Однако на этом европутешествие для сине-желтых не закончилась, и они смогли преодолеть шведов и завоевать путевку в 1/4 финала.

Выйти в полуфинал украинцам было не суждено — помешала команда Англии, которая позже дошла до финала. После поражения футболисты подошли к сине-желтым трибунам и поблагодарили болельщиков за поддержку. УЕФА не оставил это без внимания, написав, что сборная Украины подарила своим фанатам незабываемый турнир.

Сборная Чехии тоже вышла из группы с третьего места, имея в активе одну победу и ничью. Затем чехи уверенно прибили сборную Нидерландов (2:0) и в 1/4 финала встретились с командой Дании, которой уступили 1:2.

Победа над действующими чемпионами мира — французами — в 1/8 финала перенесла сборную Швейцарии в список сенсаций турнира. Но уже в следующем туре нати не справились с относительно не очень сильной сборной Испании (1:2) и поехали домой.

Действующие чемпионы мира — французы и триумфаторы Евро-2016 португальцы — были среди главных претендентов на победу на Евро-2020. Триумф на турнире пророчили и сборной Германии. Но эти три сборные неожиданно завершили борьбу уже в первом нокаут-раунде.

Селесао минимально вылетели от бельгийцев (1:0), французы до 81-й минуты вели в счете 3:1, но растранжирили преимущество и позволили швейцарцам сравнять, а затем проиграли в серии пенальти. Решающий удар не реализовал главная звезда Ле блю Килиан Мбаппе.

Немцы, несмотря на территориальное преимущество на поле, не сумели противопоставить ничего англичанам и уступили со счетом 2:0. Также в 1/8 финала неожиданно завершила выступления сборная Нидерландов, которая уступила чехам 0:2.

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду начал играть на континентальных турнирах еще в 19 лет — все до сих пор помнят его слезы на ЧЕ-2004. Сейчас он — один из лучших футболистов мира с пятью Золотыми мячами, пятью победами в ЛЧ. И это, возможно, был его прощальный Евро.

На следующем ЧЕ-2024, который состоится в Германии, Роналду будет уже 39 лет.

Конечно, существует вероятность, что Криштиану будет играть и тогда. Но как бы там ни было, если это его прощальный ЧЕ, он сумел поставить жирную точку, ведь стал лучшим бомбардиром Евро-2020. В его активе — пять голов и одна результативная передача на турнире.

За несколько минут до старта матча Франция — Германия мужчина на парашюте едва не врезался в трибуну стадиона в Мюнхене. Парапланерист травмировал двух человек на арене и едва не столкнулся с наставником французов Дидье Дешамом.

На параплане активиста была нанесена надпись: Откажитесь от нефти! Greenpeace.

This parachuter nearly landed in the crowd before France vs. Germany

На официальном сайте Greenpeace отметили, что протест был частью кампании против действий компании Volkswagen, 95% производимых автомобилей которой работают на дизельном топливе или бензине.

В настоящий скандал переросли намерения Мюнхена провести акцию ЛГБТ в поддержку венгров после решения официального Будапешта запретить обмен информацией, которая является пропагандой гомосексуализма.

Перед матчем Германия — Венгрия в Мюнхене хотели подсветить свою арену Альянц цветами радуги. Но в УЕФА заявили, что в таком контексте радужные символы противоречат правилам организации, что касается политического и религиозного нейтралитета.

Страницу организации атаковали сторонники ЛГБТ: в комментариях они оставляли эмодзи радужного флага и обвиняли УЕФА в гомофобии. Организация впоследствии окрасила свое лого на официальных аккаунтах в цвета ЛГБТ, но запретила акцию на арене во время матча.

Некоторые сборные во время Евро-2020 продолжили акцию BLM. Действующие чемпионы турнира в течение соревнований акцию не поддерживали, но в финале в знак солидарности с англичанами присели на одно колено.

В течение турнира одни команды становились на колено, другие нет. Кого-то это раздражало и вдохновляло на обвинения в измене. Сборная Украины на колено не приседала, а английские фанаты в соцсетях назвали это решение причиной поражения сине-желтых в четвертьфинале.

Еще перед стартом Евро-2020 капитан сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что его команда становиться на одно колено не будет. Соответствующее решение они приняли во время командного обсуждения.

Call me superstitious!! Could #England be winning because our players are showing support for a worthy cause by taking the knee? Those against it, don’t get it!! #Eng #EURO2020 #skynews #bbcnews #LBC #BLM pic.twitter.com/cKxu7BDfvM

После финала Евро-2020 футболисты сборной Англии, которые не смогли реализовать пенальти, стали жертвами расистских оскорблений в социальных сетях. Страницы футболистов трех львов — Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака — атаковали хейтеры, разгневанные поражением в финале.

Полиция Великобритании после игры начала расследовать факты расистских оскорблений в адрес трех темнокожих игроков сборной Англии. Полиция Лондона осудила такие сообщения, назвав их недопустимыми.

Кроме виртуальных оскорблений, в Манчестере испортили граффити с изображением Рашфорда.

Английская футбольная ассоциация осудила расизм и назвала поведение фанатов отвратительным. Также они призвали британское правительство принять законы, которые позволят наказывать за оскорбления в интернете.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.

It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.

It must stop now and all those involved should be held accountable. W

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021