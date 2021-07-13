Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт

Расизм, скандальный пенальти и пандемия: чем запомнился Евро-2020

Відкриття Євро-2020
Мария Степанюк Журналист

Чемпионат Европы по футболу завершился в воскресенье, 11 июля. В финале, который состоялся в Лондоне на легендарной арене Уэмбли, сборная Италии в серии пенальти вырвала победу у команды Англии.

Евро-2020 называют одним из лучших за всю историю этого турнира. На этом чемпионате был побит рекорд результативности — за 51 матч команды суммарно забили 142 мяча. Предыдущий рекорд установили на Евро-2016. Тогда забили 108 голов.

Факты ICTV подводят итоги Евро-2020 и рассказывают, чем запомнился турнир.

Неудобный формат турнира

Евро-2020 состоялся в десяти странах и 11 городах Европы. Матчи турнира проходили в Лондоне, Глазго, Амстердаме, Копенгагене, Севилье, Мюнхене, Баку, Риме, Будапеште, Санкт-Петербурге и Бухаресте.

Сначала турнир должны были принимать также Бильбао и Дублин, но эти города не сумели заверить, что смогут допустить болельщиков на трибуны, поэтому в УЕФА заменили Бильбао Севильей, а матчи из Дублина перенесли в Санкт-Петербург.

2020

На первый взгляд это выглядит масштабно, но на самом деле расстояния создали немало проблем для команд и болельщиков. Перед финалом президент УЕФА Александр Чеферин признал, что такой формат несправедлив.

— Во многом это неправильно, что одни команды должны преодолевать более 10 тыс. км, а другие — только 1 тыс. км. Это несправедливо по отношению к болельщикам, которые в первый день должны быть в Риме, а на следующей — в Баку. Это 4,5 часа в самолете, — отметил он.

Наибольшее расстояние пришлось преодолеть сборной Швейцарии — 15 485 км, тогда как команда Шотландии во время Евро-2020 преодолела лишь 1 108 км.

Успех Украины, Дании, Чехии

Этот чемпионат Европы порадовал большим количеством сборных, которые влюбили в себя болельщиков со всего мира. Их не причисляли к фаворитам Евро-2020 на бумаге, но они стали фаворитами в сердцах болельщиков. Речь идет о сборных Дании, Украины, Чехии и Швейцарии.

Главной сенсацией турнира стала сборная Дании. Красная гвардия дошла до полуфинала, и ей совсем немного не хватило для выхода в финал из-за спорного пенальти в матче с Англией. Для датчан турнир начался с двух поражений и потери в матче с финнами своего лидера Кристиана Эриксена, который пережил на поле остановку сердца.

Выйти в плей-офф они смогли благодаря разгромной победе над Россией (1:4) в заключительном туре группового этапа. В 1/8 финала они разгромили Уэльс (4:0), а за выход в полуфинал обыграли чехов (2:1).

Читайте
Они подарили своим фанатам незабываемый турнир: УЕФА о выступлении сборной Украины

Сборная Украины на этом чемпионате впервые смогла выйти из группы. Подопечные Андрея Шевченко пробились в 1/8 финала с третьего места. Однако на этом европутешествие для сине-желтых не закончилась, и они смогли преодолеть шведов и завоевать путевку в 1/4 финала.

Выйти в полуфинал украинцам было не суждено — помешала команда Англии, которая позже дошла до финала. После поражения футболисты подошли к сине-желтым трибунам и поблагодарили болельщиков за поддержку. УЕФА не оставил это без внимания, написав, что сборная Украины подарила своим фанатам незабываемый турнир.

Збірна України

Фото: Getty Images

Сборная Чехии тоже вышла из группы с третьего места, имея в активе одну победу и ничью. Затем чехи уверенно прибили сборную Нидерландов (2:0) и в 1/4 финала встретились с командой Дании, которой уступили 1:2.

Победа над действующими чемпионами мира — французами — в 1/8 финала перенесла сборную Швейцарии в список сенсаций турнира. Но уже в следующем туре нати не справились с относительно не очень сильной сборной Испании (1:2) и поехали домой.

Провал Германии, Франции, Португалии

Действующие чемпионы мира — французы и триумфаторы Евро-2016 португальцы — были среди главных претендентов на победу на Евро-2020. Триумф на турнире пророчили и сборной Германии. Но эти три сборные неожиданно завершили борьбу уже в первом нокаут-раунде.

Селесао минимально вылетели от бельгийцев (1:0), французы до 81-й минуты вели в счете 3:1, но растранжирили преимущество и позволили швейцарцам сравнять, а затем проиграли в серии пенальти. Решающий удар не реализовал главная звезда Ле блю Килиан Мбаппе.

Немцы, несмотря на территориальное преимущество на поле, не сумели противопоставить ничего англичанам и уступили со счетом 2:0. Также в 1/8 финала неожиданно завершила выступления сборная Нидерландов, которая уступила чехам 0:2.

Последнее Евро Роналду?

Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду начал играть на континентальных турнирах еще в 19 лет — все до сих пор помнят его слезы на ЧЕ-2004. Сейчас он — один из лучших футболистов мира с пятью Золотыми мячами, пятью победами в ЛЧ. И это, возможно, был его прощальный Евро.

На следующем ЧЕ-2024, который состоится в Германии, Роналду будет уже 39 лет.

Криштиану Роналду

Фото: Depositphotos

Конечно, существует вероятность, что Криштиану будет играть и тогда. Но как бы там ни было, если это его прощальный ЧЕ, он сумел поставить жирную точку, ведь стал лучшим бомбардиром Евро-2020. В его активе — пять голов и одна результативная передача на турнире.

Акции ЛГБТ, BLM и Greenpeace

За несколько минут до старта матча Франция — Германия мужчина на парашюте едва не врезался в трибуну стадиона в Мюнхене. Парапланерист травмировал двух человек на арене и едва не столкнулся с наставником французов Дидье Дешамом.

На параплане активиста была нанесена надпись: Откажитесь от нефти! Greenpeace.

На официальном сайте Greenpeace отметили, что протест был частью кампании против действий компании Volkswagen, 95% производимых автомобилей которой работают на дизельном топливе или бензине.

В настоящий скандал переросли намерения Мюнхена провести акцию ЛГБТ в поддержку венгров после решения официального Будапешта запретить обмен информацией, которая является пропагандой гомосексуализма.

Перед матчем Германия — Венгрия в Мюнхене хотели подсветить свою арену Альянц цветами радуги. Но в УЕФА заявили, что в таком контексте радужные символы противоречат правилам организации, что касается политического и религиозного нейтралитета.

Альянц Арена Мюнхен

Фото: Depositphotos

Страницу организации атаковали сторонники ЛГБТ: в комментариях они оставляли эмодзи радужного флага и обвиняли УЕФА в гомофобии. Организация впоследствии окрасила свое лого на официальных аккаунтах в цвета ЛГБТ, но запретила акцию на арене во время матча.

Некоторые сборные во время Евро-2020 продолжили акцию BLM. Действующие чемпионы турнира в течение соревнований акцию не поддерживали, но в финале в знак солидарности с англичанами присели на одно колено.

В течение турнира одни команды становились на колено, другие нет. Кого-то это раздражало и вдохновляло на обвинения в измене. Сборная Украины на колено не приседала, а английские фанаты в соцсетях назвали это решение причиной поражения сине-желтых в четвертьфинале.

Еще перед стартом Евро-2020 капитан сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что его команда становиться на одно колено не будет. Соответствующее решение они приняли во время командного обсуждения.

Расистские оскорбления

После финала Евро-2020 футболисты сборной Англии, которые не смогли реализовать пенальти, стали жертвами расистских оскорблений в социальных сетях. Страницы футболистов трех львов — Маркуса Рашфорда, Джейдона Санчо и Букайо Сака — атаковали хейтеры, разгневанные поражением в финале.

Полиция Великобритании после игры начала расследовать факты расистских оскорблений в адрес трех темнокожих игроков сборной Англии. Полиция Лондона осудила такие сообщения, назвав их недопустимыми.

Кроме виртуальных оскорблений, в Манчестере испортили граффити с изображением Рашфорда.

Английская футбольная ассоциация осудила расизм и назвала поведение фанатов отвратительным. Также они призвали британское правительство принять законы, которые позволят наказывать за оскорбления в интернете.

— Абсолютно недопустимо, что игрокам приходится терпеть это отвратительное поведение. Это должно прекратиться сейчас, и все причастные должны нести ответственность, — написали в Twitter герцоги Кембриджские.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал, что ответственным за ужасные оскорбления в адрес игроков должно быть стыдно.

Рост количества зараженных

Пандемия стала причиной переноса турнира на год и смогла затмить его во время проведения. Матчи с болельщиками на трибунах стали причиной увеличения количества случаев заражения коронавирусом.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) подсчитал, что за три недели Евро-2020 зафиксировали более 2,5 тыс. случаев инфицирования Covid-19, которые могут быть связаны с ЧЕ.

Имперский колледж Лондона провел исследование, по результатам которого пришел к выводу, что у мужчин на 30% увеличились случаи инфицирования коронавирусом, чем у женщин. Авторы исследования связывают это с коллективным просмотром футбола.

Читайте
Заболеваемость Covid-19 в Финляндии выросла вдвое из-за посещения Евро-2020 в России

В Финляндии по возвращении их болельщиков из России зафиксировали вспышку коронавируса в стране. 27 июня директор Института здравоохранения Финляндии Мика Сальминен сообщил, что было выявлено больше 120 случаев заболевания среди тех, кто побывал в Санкт-Петербурге, и их количество растет.

Скандальный пенальти

До полуфинала Евро-2020 можно было только аплодировать работе судейских бригад, но в матче Англия — Дания голландец Данни Маккели все это затмил. Именно этот рефери назначил пенальти в ворота датчан после падения Рахима Стерлинга в штрафной соперника. Этот гол позволил команде Гарета Саутгейта выйти в финал Евро-2020.

Многие эксперты и футбольные специалисты заявили, что пенальти был сомнительный. Работу судейской бригады раскритиковал бывший тренер Арсенала Арсен Венгер.

— Это не пенальти! Не понимаю, почему VAR не просил арбитра посмотреть повтор. В такой момент важно, чтобы судья был полностью уверен, что это пенальти. Для меня это не пенальти. Думаю, бригада VAR подвела судью, — сказал он.

Наставник римской Ромы Жозе Моуринью тоже уверен, что пенальти не было.

— Я говорю так, как вижу, а не так, как есть. Это точно не пенальти. На таком уровне, в полуфинале Евро, я действительно не понимаю решение рефери. И еще меньше я понимаю тот факт, что VAR не отменял решение судьи, — сказал Моуринью.

Экс-игрок Манчестер Юнайтед Рой Кин тоже высказался: Что касается пенальти, то мне кажется, что его не было.

Бывший немецкий футболист Дитмар Хаманн сказал следующее: Это был откровенный нырок Стерлинга. Решение судьи — позорное. Понимаю, что игрок должен был делать все, что от него требуется. Но на это смотрят дети.

It’s coming to Rome!

Итальянцы стали фаворитами уже в матче-открытии Евро-2020. Тогда Скуадра Адзурра проехалась по команде Турции.

Путь подопечных Роберто Манчини к титулу оказался драматичным и максимально энергозатратным: его футболисты трижды играли в экстра-таймах и дважды подряд били пенальти, но все же взяли трофей.

Евро-2020 стал историческим из-за ряда факторов — даты, формата и обстоятельств, в которых он произошел. Он был разным — драйвовым, драматическим и моментами печальным. Для кого-то он завершился еще на стадии группового этапа, а кому-то подарил невероятные эмоции в нокаут-раундах.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка