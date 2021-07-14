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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

В Токио открыли Олимпийскую деревню и главный пресс-центр Игр

Олімпійське селище

В Токио прошла церемония открытия Олимпийской деревни, которая состоялась в урезанном формате из-за введенных в Японии ограничений, в связи с пандемией коронавируса.

В этот раз организаторы отказались от шоу, которое традиционно проводится для спортсменов, заселившихся в Олимпийскую деревню.

Кроме того, на объект не допустили представителей СМИ, чтобы те не заразили олимпийцев.

В свою очередь президент МОК Томас Бах на мероприятии заявил, что Токио – наиболее подготовленный к Олимпиаде город за все время проведения игр.

— Мы сидим в одной лодке и изо всех сил гребем в одном направлении. Наша общая цель обеспечить безопасность для всех, кто посещает Олимпийские игры, — сказал он.

На территории городка находится несколько столовых, фитнес-центр, пункт допинг-контроля, а также стационар для спортсменов, которые заразятся коронавирусом. Все участники должны покинуть объект до 11 августа.

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Помимо этого, с сегодняшнего дня также открылся и главный пресс-центр Олимпиады, который расположен на территории Международного выставочного центра Токио.

Олімпійське містечко в Токіо
Олімпійське містечко в Токіо
Олімпійське містечко в Токіо
Олімпійське містечко в Токіо
Олімпійське містечко в Токіо
Олімпійське містечко в Токіо
В Токио открыли Олимпийскую деревню и главный пресс-центр Игр / 3 фотографии

Фото: ОКР

Источник: ОКР

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