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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Футболисты сборной Украины похвастались общим фото с рэпером Бастой

Яремчук і Міколенко

Футболисты сборной Украины Роман Яремчук и Виталий Миколенко отдыхают в Турции после завершения выступлений на чемпионате Европы по футболу.

Во время отдыха они встретили российского рэпера Басту и сделали с ним общее фото. Снимок в сторис в Instagram опубликовал динамовец Миколенко.

Яремчук, Міколенко, Баста

Фотография мгновенно вызвала шквал возмущения и критики в адрес игроков сине-желтых.

Активист Сергей Стерненко написал, что ему стыдно за таких футболистов сборной.

— Футболисты Миколенко и Яремчук выложили фото с Вакуленко Бастой, который отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях в поддержку его оккупации и нападением его охраны в Киеве за вопросы украинца о Крыме, — написал Стерненко в Telegram.

Российскому рэперу Василию Вакуленко (Баста) длительное время был запрещен въезд на территорию Украины из-за его гастролей в оккупированном Крыму. Музыканта обвиняют и в том, что он выбирал песню о Крымской мосте.

На прошлой неделе игроки уже выкладывали совместные фото с Кемера, несмотря на то, что более месяца находились вместе в лагере национальной сборной команды по футболу.

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