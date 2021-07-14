Знаменитый форвард сборной Аргентины Лионель Месси и футбольный клуб Барселона достигли принципиального соглашения о новом контракте. Игрок может остаться в клубе еще на пять лет.
По данным испанского издания, Месси сыграет за Барселону пять сезонов.
34-летний игрок уверен, что сможет выступать в этой команде на высоком уровне еще в течение нескольких лет.
Кроме того, футболист согласился на 50% снижение зарплаты. Соответствующие условия были прописаны в соглашении.
Как отмечают в издании, Месси принял условия Барселоны, потому что понимает, что клуб находится в тяжелой экономической ситуации. Он хочет показать пример всем другим молодым игрокам.
Деньги не стали проблемой в переговорах, а важным вопросом было налогообложение.
Переговоры находятся на продвинутой стадии. Сейчас юристы Барселоны дорабатывают последние детали сделки.
Официально о подписании нового контракта с Месси каталонский клуб, вероятно, объявит в конце июля.
В прошлом сезоне чемпионата Испании Лионель Месси сыграл за Барселону в 35 матчах. На его счету 30 голов и 11 результативных передач.
Также он забил пять голов и сделал две результативные передачи в шести поединках Лиги чемпионов.
1 июля Лионель Месси стал свободным агентом. Его соглашение с Барселоной было рассчитано до 1 июля 2021 года.
Источник: Diario Sport