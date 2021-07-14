Знаменитый форвард сборной Аргентины Лионель Месси и футбольный клуб Барселона достигли принципиального соглашения о новом контракте. Игрок может остаться в клубе еще на пять лет.

По данным испанского издания, Месси сыграет за Барселону пять сезонов.

34-летний игрок уверен, что сможет выступать в этой команде на высоком уровне еще в течение нескольких лет.

Кроме того, футболист согласился на 50% снижение зарплаты. Соответствующие условия были прописаны в соглашении.

Как отмечают в издании, Месси принял условия Барселоны, потому что понимает, что клуб находится в тяжелой экономической ситуации. Он хочет показать пример всем другим молодым игрокам.

Деньги не стали проблемой в переговорах, а важным вопросом было налогообложение.

Переговоры находятся на продвинутой стадии. Сейчас юристы Барселоны дорабатывают последние детали сделки.

Официально о подписании нового контракта с Месси каталонский клуб, вероятно, объявит в конце июля.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Лионель Месси сыграл за Барселону в 35 матчах. На его счету 30 голов и 11 результативных передач.

Также он забил пять голов и сделал две результативные передачи в шести поединках Лиги чемпионов.

1 июля Лионель Месси стал свободным агентом. Его соглашение с Барселоной было рассчитано до 1 июля 2021 года.

Источник: Diario Sport