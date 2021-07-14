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Марія Степанюк |

Легкоатлетка Бех-Романчук завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде

Марина Бех-Романчук

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала золото на седьмом этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике, который состоялся в британском городе Гейтсхед.

В прыжках в длину Марина показала лучший результат 6,77 м.

Второе место заняла немка Малайка Михамбо (6,65 м), а третьей стала представительница Испании Фатима Диаме 6,46 (6,67).

Для Бех-Романчук это уже третья награда на этапах Бриллиантовой лиги в сезоне. Также она завоевала бронзу во Флоренции и Стокгольме.

По результатам первых пяти прыжков была сформирована тройка лидеров, которая определила победителя в дополнительной попытке. В то же время, результаты предыдущих прыжков не учитывались.

После этапа в Гейтсхеде у Бриллиантовой лиги будет месячный перерыв из-за летних Олимпийских игр, которые начнутся 23 июля в японском Токио.

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