Пойдут на сувениры: на Играх-2020 раздадут 160 тыс. презервативов

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 в Токио раздадут участникам соревнований 160 тыс. презервативов. В среднем каждый получит по 13 штук.

Из-за мер безопасности спортсмены не смогут ими воспользоваться во время Олимпиады, ведь контакты внутри олимпийской деревни запрещены. Участникам соревнований ничего не останется, кроме как забрать их в качестве сувениров с собой на память.

Презервативы на Играх уже стали традицией: они пользуются спросом и на них наносят даже олимпийский девиз.

Больше всего бесплатных презервативов раздали во время летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда организаторы закупили 450 тыс., что в три раза превысило предыдущий рекорд Олимпиады в Лондоне-2012 (150 тыс.)

Все началось с Игр в Сеуле

А впервые бесплатные средства контрацепции раздали спортсменам во время летней Олимпиады в Сеуле в 1988 году. Тогда раздали 8,5 тыс. на 8 465 участников. До тех пор их не раздавали, но желающие могли приобрести презервативы в автоматах.

Таким образом МОК и организаторы Игр в Сеуле решили привлечь внимание к проблемам ВИЧ и СПИДа. Интересно, что на той Олимпиаде использованные презервативы начали находить чуть ли не по всюду, в том числе и на крышах домиков в олимпийской деревне. Тогда участникам запретили заниматься сексом вне комнат.

На зимней Олимпиаде-1992 в Альбервиле (Франция) количество презервативов увеличили уже до 30 тыс. Но раздавали их только спортсменам — тренеры и зрители могли приобрести изделия контрацепции со скидкой на олимпийских объектах.

Через два года в Лиллехаммере-1994 40 тыс. презервативов раздали не только атлетам, но и официальным лицам, волонтерам и представителям СМИ.

Спустя десять лет на Олимпиаде в Афинах кроме презервативов участникам выдали еще 30 тыс. тюбиков со смазкой-лубрикантом.

Олимпийский секс-фестиваль

Во время летней Олимпиады в Рио представители Tinder заметили, что количество свиданий выросло на 129%. А на Играх-2012 в Лондоне приложение Grindr (для представителей ЛГБТ) работало с перебоями из-за огромного наплыва спортсменов, которые заходили в систему.

— От 70 до 75% спортсменов занимаются сексом на Олимпиадах. Во время Игр в Пекине-2008 у меня была девушка — это была большая ошибка, — рассказал олимпийский чемпион по плаванию Райан Лохте перед Олимпиадой в Лондоне.

Американский метатель копья Бро Грир хвастался, что на Олимпиаде-2000 занимался сексом с тремя разными женщинами, а с одной еще и в самолете на пути домой.

Футболистка сборной США Хоуп Соло тоже рассказывала, что во время Игр очень много любителей интима на одну ночь.

— В олимпийских поселках очень много секса. Там всегда находится множество любителей связи на одну ночь. Я видела, как люди занимались этим прямо под открытым небом. Между домами, падали на траву и делали это, — вспоминала она.

Но в Токио это все будет запрещено.

Поставщики презервативов на Игры-2020 сначала хотели удивить спортсменов моделью толщиной в 0,01 мм, но из-за того, что они были произведены из ультратонкого материала на основе полиуретана, их не разрешили.

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Компании Sagami Rubber Industries пришлось изготавливать продукцию из латекса.

Впоследствии организаторы Игр-2020 сообщили, что спортсменам будет запрещено пользоваться презервативами во время соревнований. Они смогут их забрать домой в качестве сувениров, а сами средства контрацепции раздали, чтобы привлечь внимание к проблемам ВИЧ и СПИД.

Следить за соблюдением ограничений в олимпийской деревне будет 8 тыс. человек, которых специально наняли для этого.