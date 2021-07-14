Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с Олимпийских игр — причина

Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с Олимпиады и не сможет выступить на Олимпийских играх 2020 в Токио.
Об этом сообщает Федерация тенниса Украины 14 июля.
Причиной того, что Костюк не сможет сыграть в Токио стала травма плеча спортсменки.
Теннисистка должна была выступать не только в одиночном разряде, а и встать в пару с Элиной Свитолина.
В связи с травмой спортсменки, в пару Свитолина — Костюк были внесены изменения.
Теперь вместо Костюк на Олимпиаде в дуэте выступать Даяна Ястремская.
На сегодняшний день Марта Костюк занимает 67-ое место в рейтинге WTA и является третьей ракеткой Украины.
В этом году, кроме Элины Свитолиной и Дайаны Ястремской на Олимпийских играх 2020 Украину будут представлять Надежда и Людмила Киченок.
Источник: Федерация тенниса Украины