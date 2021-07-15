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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Когда начинаются летние Олимпийские игры 2020 в Токио

Олимпийские игры в Токио

Летние Олимпийские игры 2020 в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Церемония открытия Игр запланирована на 23 июля.

Сначала Олимпиада была запланирована на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса соревнования сместили на один год.

Японцы боятся проведения Игр из-за пандемии коронавируса, выступают против, но отказаться уже не могут. В начале июля власти Токио приняли решение ввести в столице режим Чрезвычайной ситуации, который будет действовать до конца соревнований.

Токио официально потратил на организацию и проведение Олимпиады $15,4 млрд, но из-за пандемии и переноса Игр расходы только увеличились.

Это обусловлено обслуживанием и охраной объектов на более длительный срок, возвратом средств за билеты для любителей спорта, которых не пустят на соревнования, а также дополнительный бюджет, направленный на меры против коронавируса в $960 млн.

Летняя Олимпиада 2020 пройдет в девяти префектурах Японии, хотя больше всего соревнований проведут в двух районах Токио: в Зоне наследия (Heritage Zone) и зоне Токийского залива (Tokyo Bay Zone).

На этих Играх к 33 олимпийским дисциплинам добавили еще пять: спортивное скалолазание, серфинг, бейсбол, скейтбординг, каратэ и софтбол.

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Фото: Dreamstime

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