Размер призовых за олимпийские медали разного достоинства для украинских спортсменов не изменились с летних Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Золотую медаль оценили в $120 тыс. (3.3 млн грн), за серебро призер получит $80 тыс. (2.2 млн грн), а за бронзу — $55 тыс. (1,5 млн грн).

Такую же сумму украинские спортсмены получали за место на пьедестале на двух зимних Олимпийских играх — в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.

Если переводить призовые в гривневый эквивалент, то сумма вознаграждения выросла из-за изменения курса гривны. Если в августе 2016 года курс $1 к гривне составлял 25,1 грн, то по состоянию на 15 июля 2021 года — это уже 27,2 грн.

На предыдущей летней Олимпиаде в Рио спортсмены сборной Украины завоевали одиннадцать медалей, из которых две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. Сумма призовых выплат спортсменам составила $1,027 млн.

По сумме выплат призовых за Рио-2016 Украина входила в десятку стран. Больше всего за золото выплачивает своим спортсменам Азербайджан, а именно — $510 тыс., вторая строчка у Таиланда — $314 тыс., а третье — у Казахстана ($250 тыс.)

Интересно, что Великобритания ничего не платит за медали своим спортсменам.

Источник: Суспільне.Спорт