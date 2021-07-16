Из-за этого не могли уснуть: немецкая спортсменка о сексе на Олимпийских играх

Во время Олимпийских игр спортсмены “высвобождают свою энергию” в олимпийских деревнях после соревнований. Об этом заявила бывшая легкоатлетка из Германии Сьюзен Тидтке, которая выступала в прыжках в длину.

Организаторы летней Олимпиады-2020 на официальном уровне запретили атлетам заниматься сексом из-за пандемии коронавируса.

Тидтке считает, что спортивные чиновники будут бессильны в попытке остановить громкие алкогольные вечеринки или секс между олимпийцами, ведь это является неотъемлемой частью всех Игр.

— Я считаю, что этот запрет — огромное посмешище. Это не сработает. Секс всегда был неотъемлемой частью в олимпийской деревне. Когда соревнования заканчиваются, они хотят освободить свою энергию. Одна вечеринка сменяется другой, потом в игру вступает алкоголь. Так случается, что люди занимаются сексом и есть достаточно желающих это делать, — рассказала 52-летняя немка.

Она добавила, что к интиму спортсмены прибегали только после завершения своих соревнований.

— Мы всегда слышали, как отрываются другие, иногда не могли из-за этого уснуть. Секс всегда был большой темой на Играх.

Немка рассказала, что ее тренером был отец, который был очень строгим.

— Если бы парень захотел пойти со мной на свидание, то сначала ему бы пришлось сделать 100 отжиманий. Мне приходилось встречаться тайно, иначе я бы никогда никого не встретила. Весь поселок знал эту историю.

Тидтке участвовала в Олимпийских играх 1992 и 2000 годах. Во время Олимпиады в Барселоне она познакомилась со своим уже бывшим мужем Джо Грином.

Во время Игр-2020 в Токио организаторы раздадут 160 тыс. бесплатных презервативов. Это сделают, чтобы повысить осведомленность о безопасном сексе.

Производители кроватей для комнат в олимпийской деревне даже отмечали, что каждое сможет вместить вес не более двух человек, что послужило предостережением от интима втроем.