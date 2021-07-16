Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Командам итальянской Серии А запретили играть в зеленой форме

ФК Сассуоло

Итальянская Серия А ввела изменения в регламент, который касается футбольной формы команд. Начиная с сезона-2022/23 командам чемпионата Италии по футболу будет запрещено играть в экипировке зеленого цвета.

Причиной такого нововведения стало сотрудничество Серии А с большими телевизионными корпорациями. Вещатели выразили обеспокоенность, что футболисты в зеленой экипировке будут сливаться с газоном, в частности, делать картинку подачи трансляции хуже.

Требование касается не только футболок, но и шорт и носков. В регламенте также отмечается, что если в экипировке есть более трех цветов, то один из них должен быть доминирующим.

Руководство чемпионата Италии приняло решение сообщить об этом ограничении заблаговременно, чтобы клубы Серии А смогли неторопливо адаптировать свою экипировку к новым требованиям.

От таких изменений больше всего пострадает футбольный клуб Сассуоло, у которого основной комплект зеленого цвета. По мнению телекомпаний, даже черные полосы на форме нероверди не спасают картинку от слияния футболистов с полем.

В сезоне 2020/21 оливково-зеленый третий комплект формы был у Кротоне, а выездной комплект Лацио был неоново-зеленой окраски.

Читайте
Гаттузо покинул Фиорентину спустя три недели после назначения на пост тренера

Источник: The Athletic

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка