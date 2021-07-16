Итальянская Серия А ввела изменения в регламент, который касается футбольной формы команд. Начиная с сезона-2022/23 командам чемпионата Италии по футболу будет запрещено играть в экипировке зеленого цвета.

Причиной такого нововведения стало сотрудничество Серии А с большими телевизионными корпорациями. Вещатели выразили обеспокоенность, что футболисты в зеленой экипировке будут сливаться с газоном, в частности, делать картинку подачи трансляции хуже.

Требование касается не только футболок, но и шорт и носков. В регламенте также отмечается, что если в экипировке есть более трех цветов, то один из них должен быть доминирующим.

Руководство чемпионата Италии приняло решение сообщить об этом ограничении заблаговременно, чтобы клубы Серии А смогли неторопливо адаптировать свою экипировку к новым требованиям.

От таких изменений больше всего пострадает футбольный клуб Сассуоло, у которого основной комплект зеленого цвета. По мнению телекомпаний, даже черные полосы на форме нероверди не спасают картинку от слияния футболистов с полем.

В сезоне 2020/21 оливково-зеленый третий комплект формы был у Кротоне, а выездной комплект Лацио был неоново-зеленой окраски.