Олимпийские игры-2020 в Токио: украинские спортсмены прибыли на соревнования

Первая группа украинских спортсменов прибыла на Олимпийские игры-2020 в Токио. Они будут представлять Украину на соревнованиях уже в пятницу, 23 июля.

После прибытия в аэропорт и прохождения тестов на коронавирус украинцы отправились в Олимпийскую деревню. Первыми в дома заселились боксеры, дзюдоисты и представители стрельбы из лука.

Спортсмены будут проживать в одно- и двухместных номерах. 17 июля украинцы проведут первую тренировку на территории Олимпийской деревни.

Национальный олимпийский комитет Украины опубликовал фото, как живут и питаются наши спортсмены.

Украинские спортсмены прибыли на Олимпийские игры в Токио / 2 фотографии

Олимпийские игры-2020 в Токио 2020 начнутся 23 июля, церемония закрытия состоится 8 августа. От Украины в Олимпиаде примет участие 157 спортсменов в 25 видах спорта.

Недавно гимнаста Олега Верняева отстранили от участия от Олимпийских играх. В крови украинца нашли допинг.

Кроме этого, Верняева дисквалифицировали на четыре года, но он намерен обжаловать решение.

Источник: Национальный олимпийский комитет Украины

Фото: Национальный олимпийский комитет Украины