В Японии бесследно исчез участник Олимпиады из Уганды

В Японии бесследно исчез тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко.
Спортсмен прибыл туда для участия в Олимпийских играх.
Пропажа 20-летнего атлета, выступающего в весовой категории до 67 кг, выяснилась в тот момент, когда у него попытались взять тест на коронавирус.
Мужчина проживал в одном из отелей префектуры Осака, где поддерживал свою форму.
С тяжелоатлетом несколько раз пытались установить связь, однако выяснить его местонахождение так и не удалось.
Последний раз спортсмена видели в отеле, в котором тот проживал.