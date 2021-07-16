Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

В Японии бесследно исчез участник Олимпиады из Уганды

Олімпійські кільця

В Японии бесследно исчез тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко.

Спортсмен прибыл туда для участия в Олимпийских играх.

Пропажа 20-летнего атлета, выступающего в весовой категории до 67 кг, выяснилась в тот момент, когда у него попытались взять тест на коронавирус.

Мужчина проживал в одном из отелей префектуры Осака, где поддерживал свою форму.

С тяжелоатлетом несколько раз пытались установить связь, однако выяснить его местонахождение так и не удалось.

Читайте
Двух российских пловцов отстранили от Олимпиады из-за допинга

Последний раз спортсмена видели в отеле, в котором тот проживал.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка