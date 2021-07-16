В Японии бесследно исчез участник Олимпиады из Уганды

В Японии бесследно исчез тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко.

Спортсмен прибыл туда для участия в Олимпийских играх.

Пропажа 20-летнего атлета, выступающего в весовой категории до 67 кг, выяснилась в тот момент, когда у него попытались взять тест на коронавирус.

Мужчина проживал в одном из отелей префектуры Осака, где поддерживал свою форму.

С тяжелоатлетом несколько раз пытались установить связь, однако выяснить его местонахождение так и не удалось.

Последний раз спортсмена видели в отеле, в котором тот проживал.