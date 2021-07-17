Революция в футболе: ФИФА тестирует пять новых правил

ФИФА на молодежном товарищеском турнире Future of Football Cup среди игроков до 19 лет тестирует революционные изменения в правила футбола.

Всего изменений пять – играться будет два тайма по 30 минут, при каждой остановке игры время будет останавливаться, ауты можно выбивать ногами, свободные удары, в том числе и ауты, можно разыгрывать самому.

Кроме того, желтая карточка будет приводить к пятиминутной дисквалификации, а количество замен – не ограничено.

Первый матч по таким правилам прошел между молодежными командами Брюгге и ПСВ.

После турнира ФИФА проанализирует, улучшилась ли динамика игры от этих изменений и применимы ли они на профессиональном уровне.