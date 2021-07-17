Российские СМИ подали запрос в УЕФА в связи с тем, что украинские футбольные клубы должны нанести на свою форму надпись Слава Украине! Героям слава! Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответил, что это личное дело Украинской премьер-лиги.

— Мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола, — написали в пресс-службе УЕФА.

Недавно стало известно, что в новом регламенте УПЛ указано, что все команды-участницы украинского чемпионата по футболу должны иметь в экипировке эмблему УАФ.

Логотип организации — это карта Украины с надписью Слава Украине! Героям слава! Оно может размещаться между эмблемой ФК и производителя футбольной формы, а также сверху на левой стороне футболки.

В июне после презентации новой формы сборной Украины с картой и лозунгом в России также возник шквал возмущений. Тогда по запросу РФ УЕФА приказала Украине оставить надпись Слава Украине! и карту, но забрать Героям слава!

Президент УАФ Андрей Павелко в связи с этим улетел в Рим на переговоры. Фразу Слава Украине! договорились оставить, однако не в таком варианте, как раньше.

Фото: УАФ