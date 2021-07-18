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Факты / Спорт
Абрамова Юлія |

В Олимпийской деревне в Токио зарегистрировали случай заражениt коронавирусом

Олімпійські ігри в Токіо 2020

Положительный тест на коронавирус обнаружили у жителя Олимпийской деревни в Токио. Вирус зафиксировали у иностранца, одного из организатора Игр, данные которого не разглашаются.

Спортсменов Олимпийского городка в Токио тестируют каждый день. О первом случае заражения сообщили сегодня, 17 июля.

Иностранец прибыл в Японию и поселился в комплексе для членов делегаций стран-участниц Игр. Информацию подтвердил генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто.

До сих пор положительный результат теста на коронавирус был зафиксирован у 45 человек, имеющих отношение к Олимпиаде, в том числе у персонала, членов делегаций, журналистов.

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Летняя Олимпиада 2020 пройдет в девяти префектурах Японии, хотя больше всего соревнований проведут в двух районах Токио: в Зоне наследия (Heritage Zone) и зоне Токийского залива (Tokyo Bay Zone).

На этих Играх к 33 олимпийским дисциплинам добавили еще пять: спортивное скалолазание, серфинг, бейсбол, скейтбординг, каратэ и софтбол.

Источник: DW

Источник: УНИАН

Фото: Getty Images

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