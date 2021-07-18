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Дмитро Кудрявцев |

Игровое время важнее денег: Довбик о том, почему не переходит в другую команду

Артем Довбик

Форвард сборной Украины и днепровского Днепра-1 Артем Довбик признался, что для него время, проведенное на поле, важнее чем зарплата и престиж.

По словам игрока, он задумается над переходом в тот момент, когда и его нынешний клуб, и его агент сочтут, что это – целесообразно.

— Поймите меня правильно – я много пропустил. Сейчас я рад, что тренер мне доверяет, поэтому думаю только о том, как лучше сыграть в новом сезоне, — сказал форвард.

Довбик также отметил, что игровая практика – как свежий воздух, после того как ему пришлось провести без футбола целый год из-за травмы, полученной в Дании.

При этом нападающий сборной Украины также отметил, что готов рассмотреть предложения в случае, если руководство Днепра устроит предложение по его трансферу.

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