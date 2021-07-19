Лига чемпионов 2021/22: список команд третьего квалификационного раунда

В понедельник, 19 июля, прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2021/22. Было сформировано десять пар, в том числе с участием представителя Украины донецкого Шахтера.

Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне (штаб-квартира УЕФА) в 13.00 по киевскому времени.

На стадии третьего квалификационного раунда будут спорить 20 команд. Из них семь — только начнут свой путь в квалификации, а 13 — выйдут из второго отборочного раунда.

Результаты жеребьевки третьего раунда квалификации ЛЧ

Путь чемпионов

Динамо Загреб (Хорватия) / Омония (Кипр) — Легия (Польша) / Флора (Эстония)

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / ЧФР (Румыния) — Слован (Словакия) / Янг Бойз (Швейцария)

Олимпиакос (Греция) / Нефтчи (Азербайджан) — Мура (Словения) / Лудогорец (Болгария)

Кайрат (Казахстан) / Црвена Звезда (Сербия) — Алашкерт (Армения) / Шериф (Молдова)

Мальме (Швеция) / ХИК (Финляндия) — Рейнджерс (Шотландия)

Ференцварош (Венгрия) / Жальгирис (Литва) — Славия (Чехия).

Путь представителей лиг

ПСВ (Нидерланды) / Галатасарай (Турция) — Селтик (Шотландия) / Митьюлланд (Дания)

Спартак (Россия) — Бенфика (Португалия)

Генк (Бельгия) — Шахтер (Украина);

Монако (Франция) — Рапид (Австрия) / Спарта (Чехия).

Матчи этой стадии пройдут 3-4 и 10 августа. Победители пар пройдут в плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка этого раунда запланировано на 2 августа.

Команды, которые вылетят с Пути нечемпионов, попадут в групповой этап Лиги Европы. В то же время проигравшие команды из Пути чемпионов — в раунд плей-офф ЛЕ.