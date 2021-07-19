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Дмитро Кудрявцев |

Один вину признал, двое — нет: ФИФА дисквалифицировала троих россиян из-за допинга

Допинг

ФИФА дисквалифицировала троих российских футболистов из-за употребления допинга.

Под дисциплинарные санкции попали игрок пермской Звезды Иван Князев, Ростова Владимир Обухов, а также вратарь женской команды Самарского государственного социально-педагогического университета Дарья Мещерякова.

В пробах первых двух футболистов, взятых еще в 2013 году, были обнаружены следы Метандиенона – стероида, синтезированного в 60-х годах прошлого века.

В крови Мещеряковой ФИФА выявила Фуросемид – мочегонное средство, способствующее выводу из организма запрещенных веществ.

Обухов, признавший употребление допинга, был отстранен от футбола сроком на шесть месяцев.

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В свою очередь Князева и Мещерякову дисквалифицировали сроком на два года.

Фото: Dreamstime

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