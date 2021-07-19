19 июля Шахтер презентовал новичков в клубе. В частности, в команде горняков появилось три летних игроки.

Шахтер подписал бразильских защитника Марлона, полузащитника Педрини и испанского форварда Лассину Траоре.

Все три новичка получили игровые футболки и ответили на вопросы журналистов.

Так, Марлон будет играть под номером 26 Педрини — под 38-м, Траоре — под 23-м.

Презентация новичков Шахтера накануне старта сезона 2021/22 прошла в 12.00 в киевском Champion Hall x Parimatch.

Между тем 25-летний Марлон рассказал, что он выбрал 26-й номер и надеется, что эта цифра принесет ему удачу.

— Шахтер — это клуб, который прекрасно знают как в Бразилии, так и в Европе, поэтому очень рад присоединиться именно к нему. Почему выбрал 26-й номер? Ничего особенного. Мне просто дали на выбор несколько номеров. Я выбрал этот. Надеюсь, он принесет мне удачу.

В первом туре чемпионата Украины Шахтер сыграет с Ингулцом. Поединок состоится в субботу, 24 июля.