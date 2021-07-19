Уже в эту пятницу, 23 июля, в Токио стартуют летние Олимпийские игры 2020. Однако соревнования по гребле оказались под угрозой из-за устриц.

На трассе Морской лес в токийском заливе, где должны состояться спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ, стали тонуть буйки.

Организаторы Олимпиады-2020 решили выяснить причину проблемы. И они обнаружили, что до буйков и специального оборудования (поплавков, предназначенных для остановки волны) пристало большое количество устриц.

Оборудование вытягивали на берег и очищали или же группы водолазов очищали его на месте.

Всего с трассы вытащили около 14 тонн устриц магаки. Этот вид считается в Японии большим деликатесом.

За них можно было бы заработать десятки тысяч долларов. Однако, по словам организаторов, устрицы они не будут продавать, иначе пришлось бы проверять, безопасно ли употреблять их в пищу.

Морской лес — единственная гребная трасса в Японии, длиной 5 км, которая соответствует всем международным стандартам.

Если организаторы Игр-2020 не решат проблему до начала соревнований, то они могут сорваться.

Срочный ремонт трассы в токийском заливе стоит $1,28 млн.

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Источник: BBC