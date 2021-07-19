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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

УАФ не разрешит Руху играть на стадионе Динамо: клуб договорился с Ареной Львов

Львов Арена

Украинская ассоциация футбола не позволит Руху играть домашние матчи на киевском стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Ранее львовский клуб обратился с такой просьбой к руководству бело-синих, на что получил положительный ответ.

В комитете УАФ по стадионам считают, что согласно регламенту Рух обязан проводить домашние встречи именно во Львовской области, поскольку имеет соответствующую прописку.

Именно по этой причине клубу ранее было отказано в базировании на Центральном стадионе Тернополя.

Кроме того, Руху был поставлен дедлайн, согласно которому они должны были подписать соглашение со стадионом во Львове, который бы имел право принимать матчи УПЛ, в противном случае львовьяне будут исключены из состава лиги.

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На сегодняшний день таковым является только Арена Львов, с которой руководство команды не могло договориться о цене за проведение домашних игр.

Позже появилась информация, что львовский клуб все же согласился выступать на Арене Львов, однако о финансовой стороне вопроса – не сообщается.

Фото: Dreamstime

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