Футболиста клуба английской Премьер-лиги Эвертона арестовали по подозрению в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Ему 31 год, но имя футболиста не раскрывают.

Как сообщили в полиции Большого Манчестера, спортсмена задержали на прошлой неделе.

— Офицеры арестовали 31-летнего мужчину в пятницу, 16 июля 2021 года, по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних. Он освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования, — сообщили правоохранители.

После этого на сайте Эвертона появилось заявление, что одного из игроков первой команды отстранили от тренировок. В клубе также решили не разглашать имя этого футболиста, но указали причину его отстранения:

— Эвертон может подтвердить, что отстранил игрока первой команды до завершения полицейского расследования. Клуб продолжит оказывать поддержку властям в их расследованиях и в настоящее время не будет делать никаких заявлений, — сообщается на сайте клуба.

Отметим, среди всех игроков первой команды Эвертона полный 31 год исполнилось лишь Шеймусу Коулману, Гилфи Сигурдссону и Фабиану Делфу. Официальных подтверждений причастности к преступлениям кого-либо из них пока нет.