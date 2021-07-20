Свитолина и Монфис перенесли медовый месяц — причина и видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вместе с новоиспеченным мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом сразу после свадьбы в Швейцарии перебрались в Токио. Супруги активно готовятся к Олимпийским играм 2020, которые уже совсем скоро стартуют.

Свитолина опубликовала видео в соцсети из тренажерного зала в Токио.

На видео видно, что теннисистка занимается в маске на коврике, а Гаэль неподалеку крутит велотренажер. На часах показывает 23.01.

— Наш медовый месяц, — шутя подписала Свитолина.

Также украинская спортсменка показала фото, которое она сделала в лифте отеля в олимпийском городке.

Кроме того, она показала своим подписчикам в соцсети поздравительную доску с надписью Добро пожаловать в Токио, Украина, возле которой были украинские флаги.

В Токио Свитолина поборется за первую в своей карьере медаль Олимпийских игр.

16 июля Свитолина и Монфис стали мужем и женой. Церемония состоялась в швейцарском городе Ньоне.

Вскоре после свадьбы спортсменка сменила фамилию в социальных сетях. Теперь она подписана как Элина Монфис. Также теннисистка показала свое свадебное утро в фото.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа.

Всего в соревнованиях примут участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран. Украину на Олимпиаде представят 157 спортсменов в 25 видах спорта.