Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Медовый месяц откладывается: Свитолина после свадьбы поехала на Олимпиаду 2020

Еліна Світоліна

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вместе с новоиспеченным мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом сразу после свадьбы в Швейцарии перебрались в Токио. Супруги активно готовятся к Олимпийским играм 2020, которые уже совсем скоро стартуют.

Свитолина опубликовала видео в соцсети из тренажерного зала в Токио.

На видео видно, что теннисистка занимается в маске на коврике, а Гаэль неподалеку крутит велотренажер. На часах показывает 23.01.

— Наш медовый месяц, — шутя подписала Свитолина.

Также украинская спортсменка показала фото, которое она сделала в лифте отеля в олимпийском городке.

Світоліна на Олімпіаді

Кроме того, она показала своим подписчикам в соцсети поздравительную доску с надписью Добро пожаловать в Токио, Украина, возле которой были украинские флаги.

Свитолина и Монфис перенесли медовый месяц — причина и видео

В Токио Свитолина поборется за первую в своей карьере медаль Олимпийских игр.

16 июля Свитолина и Монфис стали мужем и женой. Церемония состоялась в швейцарском городе Ньоне.

Вскоре после свадьбы спортсменка сменила фамилию в социальных сетях. Теперь она подписана как Элина Монфис. Также теннисистка показала свое свадебное утро в фото.

Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа.

Всего в соревнованиях примут участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран. Украину на Олимпиаде представят 157 спортсменов в 25 видах спорта.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка