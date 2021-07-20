Одна из красивейших арен и искусственный остров: главные олимпийские объекты Токио

Летние Олимпийские игры 2020 в Токио стартуют уже 23 июля и продлятся до 8 августа. За награды будут бороться около 11 тыс. спортсменов из 205 национальных олимпийских комитетов.
Соревнования будут проходить на 41 спортивном объекте. Всего разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
В пределах японской столицы размещены 33 олимпийских объекта, 20 из которых — в восьми километрах от олимпийской деревни. Большинство спортивных площадок, где будут проходить Игры, сосредоточены в так называемых кластерах — Зона наследия и Зона Токийского залива.
Факты ICTV рассказывают о спортивных объектах, где спортсмены будут бороться за олимпийский пьедестал.
Участников Олимпиады разместят в олимпийской деревне, расположенной на насыпном острове Харуми в Токийском заливе. Деревня оснащена столовой на 5 тыс. мест, залами для совещаний команд, поликлиникой, зонами для развлечений и отдыха и инфекционным стационаром. После Игр-2020 квартиры в деревне планируют распродать.
Зона наследия
В этом кластере размещен Национальный олимпийский стадион и еще десять спортивных объектов, где будут проходить соревнования по легкой атлетике, каратэ, дзюдо, конному спорту, бадминтону, тяжелой атлетике, футболу, гандболу, настольному теннису, пятиборью и боксу. В этой зоне также стартуют велосипедисты-шоссейники.
Почти все объекты в зоне наследия сохранились в Токио еще со времен ОИ-1964. Специально к Олимпиаде-2020 их реконструировали и обновили.
Зона Токийского залива
Здесь пройдут соревнования в 18 видах спорта, в частности стрельбе из лука, фехтовании, теннисе, волейболе, борьбе, гимнастике, плавании, академической гребле и гребле на байдарках и каноэ.
Из 15 спортивных объектов девять были с нуля построены к этим Играм. В этом же кластере будут проживать спортсмены в олимпийской деревне.
Футбольные матчи
За олимпийские награды в футболе национальные сборные будут соревноваться на семи стадионах, расположенных по всей территории Японии — Саппоро, Рифу, Касиме, Токио, Йокогаме и Сайтаме.
В префектурах Мияги и Ибараки, а также в Фукусиме состоятся соревнования по софтболу и бейсболу. Это должно продемонстрировать, что Игры охватили районы, которые больше всего пострадали из-за цунами и землетрясения в Японии в 2011 году.
- Национальный стадион Токио
Эту арену начали строить в 2016 году на месте старого стадиона, который был главным во время летних Олимпийских игр в 1964 году. Именно здесь состоятся церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2020, а также соревнования по легкой атлетике, регби-7 и футболу.
Специально к Играм-2020 его реконструировали. В конструкциях арены использована древесина из всех 47 префектур Японии. Его вместимость — 68 тыс. мест.
- Национальный стадион Йойоги
Эта токийская арена считается одной из красивейших в мире. Строительство стадиона завершилась в 1964 году. Стадион известен благодаря необычной подвесной крыше. Его вместительность на гандбольных матчах — 10,2 тыс. зрителей.
Стадион расположен на территории красивого парка, в котором в 1964 году почти полностью была размещена олимпийская деревня.
На Олимпийских игра-2020 на стадионе Йойоги будут проходить соревнования по гандболу, на Паралимпийских играх — бадминтону и регби в колясках.
- Будокан
В переводе с японского языка — это дворец боевых искусств. Сооружение тоже была возведено к Играм-1964. Здесь пройдут соревнования по дзюдо и каратэ.
Именно арена построена в форме восьмиугольника и расположена в центральном парке Токио в парке Китаномару.
Первым, кто дал концерт на этой арене, стала легендарная ливерпульская группа The Beatles.
- Морской парк Одайба
Одайба — большой искусственный остров в Токийском заливе. С центром Токио его соединяет Радужный мост.
Во время проведения Олимпиады-2020 на территории острова состоятся велогонки и легкоатлетический кросс у триатлонистов, а в прилегающих к Морскому парку водах — соревнования по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км и плавательная часть соревнований по триатлону.
- Кокугикан Арена
На этой арене состоятся соревнования по боксу. Это крытое сооружение расположено в квартале Йокоами района Сумида в Токио. Оно открылось еще в 1985 году.
Основное назначение арены — проведение соревнований по борьбе сумо, так называемые турниры Хомбасе.
- Центр гимнастики Ариакэ
Эту арену сдали в эксплуатацию осенью 2019 года. Особенностью этого сооружения является то, что крыша и места для зрителей выполнены из дерева.
Лиственницу, которую использовали при строительстве, привезли из городов Нагано и Хоккайдо.
Сначала этот центр планировался как временный проект, но позже власти приняли решение продлить его работу после Игр-2020 еще на десять лет. Таким образом, после соревнований он будет служить в качестве конференц-центра.
Где состоятся соревнования в остальных видах спорта?
- бадминтон, современное пятиборье: Многофункциональный спортивный комплекс Мусасино Форест Спорт Плаза;
- плавание, прыжки в воду, синхронное плавание: Токийский центр водных видов спорта;
- легкая атлетика: Одори парк в Саппоро;
- велоспорт: Олимпийский велотрек Идзу;
- велоспорт, скейтбординг: Городской спортивный парк Ариаке;
- велоспорт: Трасса для маунтинбайка в Идзу; Фудзи Спидвей;
- тяжелая атлетика: Токийский международный форум;
- академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ: Гребной канал Си Форест; Центр гребного слалома Касай;
- парусный спорт: Центр парусного спорта Эношима;
- серфинг: Пляж Цуригасаки;
- стрельба: Стрелковый центр Асаки;
- стрельба из лука: Парк Юмэносима;
- конный спорт: Конно-спортивный центр в парке Баджи Коэн;
- гольф: Графский клуб Касумигасэки;
- водное поло: Центр водного поло Тацуми;
- бейсбол, софтбол: Бейсбольный стадион Иокогамы, Бейсбольный стадион Фукусима Азуми;
- баскетбол: Сайтама Супер Арена;
- баскетбол, спортивное скалолазание: Городской спортивный парк Аоми;
- волейбол: Ариакэ Арена;
- пляжный волейбол: Парк Сиокадзэ;
- хоккей на траве: Хоккейный стадион Ои.
2020 год стал первым в олимпийской истории, когда соревнования пришлось отложить на год. Трижды Олимпиаду отменяли во время мировых войн: в 1916 году — из-за Первой мировой войны и в 1940 и в 1944 годах — из-за Второй мировой.
Фото: Depositphotos, Ken’ichi Suzuki