Одна из красивейших арен и искусственный остров: главные олимпийские объекты Токио

Летние Олимпийские игры 2020 в Токио стартуют уже 23 июля и продлятся до 8 августа. За награды будут бороться около 11 тыс. спортсменов из 205 национальных олимпийских комитетов.

Соревнования будут проходить на 41 спортивном объекте. Всего разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В пределах японской столицы размещены 33 олимпийских объекта, 20 из которых — в восьми километрах от олимпийской деревни. Большинство спортивных площадок, где будут проходить Игры, сосредоточены в так называемых кластерах — Зона наследия и Зона Токийского залива.

Факты ICTV рассказывают о спортивных объектах, где спортсмены будут бороться за олимпийский пьедестал.

Участников Олимпиады разместят в олимпийской деревне, расположенной на насыпном острове Харуми в Токийском заливе. Деревня оснащена столовой на 5 тыс. мест, залами для совещаний команд, поликлиникой, зонами для развлечений и отдыха и инфекционным стационаром. После Игр-2020 квартиры в деревне планируют распродать.

Зона наследия

В этом кластере размещен Национальный олимпийский стадион и еще десять спортивных объектов, где будут проходить соревнования по легкой атлетике, каратэ, дзюдо, конному спорту, бадминтону, тяжелой атлетике, футболу, гандболу, настольному теннису, пятиборью и боксу. В этой зоне также стартуют велосипедисты-шоссейники.

Почти все объекты в зоне наследия сохранились в Токио еще со времен ОИ-1964. Специально к Олимпиаде-2020 их реконструировали и обновили.

Зона Токийского залива

Здесь пройдут соревнования в 18 видах спорта, в частности стрельбе из лука, фехтовании, теннисе, волейболе, борьбе, гимнастике, плавании, академической гребле и гребле на байдарках и каноэ.

Из 15 спортивных объектов девять были с нуля построены к этим Играм. В этом же кластере будут проживать спортсмены в олимпийской деревне.

Футбольные матчи

За олимпийские награды в футболе национальные сборные будут соревноваться на семи стадионах, расположенных по всей территории Японии — Саппоро, Рифу, Касиме, Токио, Йокогаме и Сайтаме.

В префектурах Мияги и Ибараки, а также в Фукусиме состоятся соревнования по софтболу и бейсболу. Это должно продемонстрировать, что Игры охватили районы, которые больше всего пострадали из-за цунами и землетрясения в Японии в 2011 году.

Национальный стадион Токио

Эту арену начали строить в 2016 году на месте старого стадиона, который был главным во время летних Олимпийских игр в 1964 году. Именно здесь состоятся церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2020, а также соревнования по легкой атлетике, регби-7 и футболу.

Специально к Играм-2020 его реконструировали. В конструкциях арены использована древесина из всех 47 префектур Японии. Его вместимость — 68 тыс. мест.

Национальный стадион Йойоги

Эта токийская арена считается одной из красивейших в мире. Строительство стадиона завершилась в 1964 году. Стадион известен благодаря необычной подвесной крыше. Его вместительность на гандбольных матчах — 10,2 тыс. зрителей.

Стадион расположен на территории красивого парка, в котором в 1964 году почти полностью была размещена олимпийская деревня.

На Олимпийских игра-2020 на стадионе Йойоги будут проходить соревнования по гандболу, на Паралимпийских играх — бадминтону и регби в колясках.

Будокан

В переводе с японского языка — это дворец боевых искусств. Сооружение тоже была возведено к Играм-1964. Здесь пройдут соревнования по дзюдо и каратэ.

Именно арена построена в форме восьмиугольника и расположена в центральном парке Токио в парке Китаномару.

Первым, кто дал концерт на этой арене, стала легендарная ливерпульская группа The Beatles.

Морской парк Одайба

Одайба — большой искусственный остров в Токийском заливе. С центром Токио его соединяет Радужный мост.

Во время проведения Олимпиады-2020 на территории острова состоятся велогонки и легкоатлетический кросс у триатлонистов, а в прилегающих к Морскому парку водах — соревнования по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км и плавательная часть соревнований по триатлону.

Кокугикан Арена

На этой арене состоятся соревнования по боксу. Это крытое сооружение расположено в квартале Йокоами района Сумида в Токио. Оно открылось еще в 1985 году.

Основное назначение арены — проведение соревнований по борьбе сумо, так называемые турниры Хомбасе.

Центр гимнастики Ариакэ

Эту арену сдали в эксплуатацию осенью 2019 года. Особенностью этого сооружения является то, что крыша и места для зрителей выполнены из дерева.

Лиственницу, которую использовали при строительстве, привезли из городов Нагано и Хоккайдо.

Сначала этот центр планировался как временный проект, но позже власти приняли решение продлить его работу после Игр-2020 еще на десять лет. Таким образом, после соревнований он будет служить в качестве конференц-центра.

Где состоятся соревнования в остальных видах спорта?

бадминтон, современное пятиборье : Многофункциональный спортивный комплекс Мусасино Форест Спорт Плаза;

: Многофункциональный спортивный комплекс Мусасино Форест Спорт Плаза; плавание, прыжки в воду, синхронное плавание : Токийский центр водных видов спорта;

: Токийский центр водных видов спорта; легкая атлетика: Одори парк в Саппоро;

Одори парк в Саппоро; велоспорт: Олимпийский велотрек Идзу;

Олимпийский велотрек Идзу; велоспорт, скейтбординг: Городской спортивный парк Ариаке;

Городской спортивный парк Ариаке; велоспорт: Трасса для маунтинбайка в Идзу; Фудзи Спидвей;

Трасса для маунтинбайка в Идзу; Фудзи Спидвей; тяжелая атлетика : Токийский международный форум;

: Токийский международный форум; академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ : Гребной канал Си Форест; Центр гребного слалома Касай;

: Гребной канал Си Форест; Центр гребного слалома Касай; парусный спорт : Центр парусного спорта Эношима;

: Центр парусного спорта Эношима; серфинг: Пляж Цуригасаки;

Пляж Цуригасаки; стрельба: Стрелковый центр Асаки;

Стрелковый центр Асаки; стрельба из лука: Парк Юмэносима;

Парк Юмэносима; конный спорт : Конно-спортивный центр в парке Баджи Коэн;

: Конно-спортивный центр в парке Баджи Коэн; гольф: Графский клуб Касумигасэки;

Графский клуб Касумигасэки; водное поло: Центр водного поло Тацуми;

Центр водного поло Тацуми; бейсбол, софтбол: Бейсбольный стадион Иокогамы, Бейсбольный стадион Фукусима Азуми;

Бейсбольный стадион Иокогамы, Бейсбольный стадион Фукусима Азуми; баскетбол: Сайтама Супер Арена;

Сайтама Супер Арена; баскетбол, спортивное скалолазание: Городской спортивный парк Аоми;

Городской спортивный парк Аоми; волейбол: Ариакэ Арена;

Ариакэ Арена; пляжный волейбол: Парк Сиокадзэ;

Парк Сиокадзэ; хоккей на траве: Хоккейный стадион Ои.

2020 год стал первым в олимпийской истории, когда соревнования пришлось отложить на год. Трижды Олимпиаду отменяли во время мировых войн: в 1916 году — из-за Первой мировой войны и в 1940 и в 1944 годах — из-за Второй мировой.

Фото: Depositphotos, Ken’ichi Suzuki