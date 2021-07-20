Организаторы Олимпийских игр-2020 в Токио не исключают, что могут отменить их за считанные мгновения до открытия. Причиной может стать вспышка коронавируса в Олимпийской деревне, ведь сейчас зафиксировано уже несколько случаев инфицирования.

Об этом во время пресс-конференции заявил председатель организационного комитета Олимпиады-2020 в столице Японии Тосиро Муто.

— Мы не можем предсказать, как будет выглядеть эпидемия в будущем. Поэтому что делать, если всплеск положительных случаев, мы обсудим соответственно, если это произойдет.

Тосиро Муто заявил, что организаторы будут пристально отслеживать распространение коронавируса, и в случае чего проведут переговоры.

За несколько дней до старта Олимпийских игр в Японии значительно возрастает количество заражений Covid-19. Во вторник, 20 июля, в Токио было зафиксировано более 1,3 тыс. новых случаев.

Организаторы сообщили, что количество заражений, связанных с Олимпиадой, выросло до 71. Четыре больных были жителями Олимпийской деревни, три из которых — спортсмены, а один — представитель персонала.

Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, однако их отложили из-за пандемии. Открытие Олимпиады-2020 запланировано уже на пятницу, 23 июля. Финальная церемония состоится 8 августа.

Через коронавирус Олимпийские игры организовали с рядом запретов и правил. В частности, зрителей на соревнования решили не допускать. Подробнее, как пройдет Олимпиада в Токио, читайте в материале.