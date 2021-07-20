Бадминтонист Артем Почтарев, представляющий Украину на Олимпиаде-2020 в Токио, показал, чем кормят в деревне для спортсменов.

Поскольку главным японским блюдом являются суши, то украинец выбрал на ужин именно это.

Спортсмен заказал себе порцию из трех кусочков, овощи и морепродукты.

В общем, говорит Артем Почтарев, в столовой – широкий выбор разнообразных блюд разных кухонь мира.

Персонал столовой олимпийской деревни работает в перчатках и защитных масках. Средства защиты имеют при себе и все участники соревнований.

Кроме того, каждое место за столами отделено стеклянными перегородками.

????????Ось таке меню на вечерю в Олімпійському селищі в нашого бадмінтоніста Артема Почтарьова. pic.twitter.com/nYA1roFMQO — НОК України (@OlympicUA) July 20, 2021

Соревнования по бадминтону на Олимпиаде-2020 начнутся 24 июля. В этот день Артем Почтарев будет праздновать день рождения.

– Свой новый год жизни встречу вместе с мировым олимпийским сообществом в олимпийской столице на самом престижном спортивном форуме планеты. Такого еще в моей жизни не было! Я праздновал дни рождения в самолете, на соревнованиях, но чтобы на Олимпийских играх – никогда. Это настоящая мечта, – признается он.

Еще один представитель Украины на Олимпиаде – боксер Ярослав Харцыз – говорит, что имена своих соперников узнает уже 22 июля, когда состоится жеребьевка.

Пока же олимпийцы тренируются дважды в день.

????????????????Український боксер Ярослав Харциз (вагова категорія до 63 кг) розповів про те, як проходить день в олімпійському Токіо, а також поідлився своїми очікуваннями від Ігор-2020. @Tokyo2020 pic.twitter.com/7mHVDUA3cz — НОК України (@OlympicUA) July 20, 2021

Олимпийские игры-2020 в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа.

Церемония открытия начнется в 14.00 по киевскому времени.

В соревнованиях примет участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран. Украину на Олимпиаде представят 157 спортсменов в 25 видах спорта.

Источник: НОК

Фото: НОК