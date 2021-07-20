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Факты / Спорт
Софія Зінов'єва |

Украинского легкоатлета дисквалифицировали за три дня до старта Олимпиады

Украинского легкоатлета дисквалифицировали за три дня до старта Олимпиады

Олимпийская сборная Украины провела еще одну замену за три дня до старта игр в Токио.

Легкоатлета Игоря Главана дисквалифицировали из сборной за употребление допинга в 2017 году, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Пресс-служба сообщает, что такое решение принял Спортивный арбитражный суд.

Согласно решению, срок дисквалификации Игоря Главана продлен до трех лет, а также аннулированы его результаты, начиная с июля 2017.

Игорь Главан должен был представлять Украину на Олимпийских играх 2020 в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км.

Теперь спортсмен не сможет принять участие в Олимпиаде, вместо него в Токио поедет Валерий Литанюк, который занимает следующую позицию в мировом топлисте и был утвержден ФЛАУ в резервный состав.

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Источник: ФЛАУ

Фото: ФЛАУ

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