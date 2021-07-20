Олимпийская сборная Украины провела еще одну замену за три дня до старта игр в Токио.
Легкоатлета Игоря Главана дисквалифицировали из сборной за употребление допинга в 2017 году, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Пресс-служба сообщает, что такое решение принял Спортивный арбитражный суд.
Согласно решению, срок дисквалификации Игоря Главана продлен до трех лет, а также аннулированы его результаты, начиная с июля 2017.
Игорь Главан должен был представлять Украину на Олимпийских играх 2020 в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км.
Теперь спортсмен не сможет принять участие в Олимпиаде, вместо него в Токио поедет Валерий Литанюк, который занимает следующую позицию в мировом топлисте и был утвержден ФЛАУ в резервный состав.
Читайте:
- От Дюранта до Свитолиной: рейтинг самых богатых участников Олимпиады-2020
- Главная претендентка на призовые места Алина Акобия не поедет на Олимпийские игры
- Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с Олимпийских игр — причина
Источник: ФЛАУ
Фото: ФЛАУ