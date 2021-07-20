Олимпийская сборная Украины провела еще одну замену за три дня до старта игр в Токио.

Легкоатлета Игоря Главана дисквалифицировали из сборной за употребление допинга в 2017 году, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Пресс-служба сообщает, что такое решение принял Спортивный арбитражный суд.

Согласно решению, срок дисквалификации Игоря Главана продлен до трех лет, а также аннулированы его результаты, начиная с июля 2017.

Игорь Главан должен был представлять Украину на Олимпийских играх 2020 в соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км.

Теперь спортсмен не сможет принять участие в Олимпиаде, вместо него в Токио поедет Валерий Литанюк, который занимает следующую позицию в мировом топлисте и был утвержден ФЛАУ в резервный состав.

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Источник: ФЛАУ

Фото: ФЛАУ