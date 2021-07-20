В киевское Динамо совсем скоро может перейти венесуэльский форвард словацкой команды ГАК Эрик Рамирес. Игроку осталось пройти лишь медобследование для заключения контракта.

Сегодня 22-летний нападающий должен прилететь в Киев. В местной больнице он пройдет углубленное медобследование. Если Рамирес успешно его пройдет, то станет игроком сине-белых.

В то же время Динамо может закрыть вопрос с основным форвардом на сезон, который появился после тяжелой травмы Артема Беседина во время 1/8 финала Евро-2020 со Швецией, в результате чего он выбыл до конца года.

Динамо заплатит за Рамиреса словацкому клубу €1,75 млн.

Что известно об Эрике Рамиресе

В прошлом сезоне чемпионата Словакии форвард сыграл в 35 матчах. Он забил 17 голов и сделал 8 результативных передач. Также Рамирес один раз выступал на поле за национальную сборную Венесуэлы.

Летом 2021 года у Эрика сорвался трансфер в казанский Рубин из-за проблем со здоровьем.

Источник: ТаТоТаке

Фото: Эрик Рамирес