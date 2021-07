Олимпиада 2020: в Токио стартовали первые соревнования по софтболу

В ночь на 21 июля на стадионе Фукусима Адзума в Японии состоялись первые соревнования на Олимпийских играх 2020. В первом туре группового этапа по софтболу женская сборная Японии одержала победу над Австралией со счетом 8:1.

Team Japan is on a roll.

The second home run of the game goes to the host nation. #TokyoOlympics

