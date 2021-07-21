Олимпиада 2020: в Токио стартовали первые соревнования по софтболу

В ночь на 21 июля на стадионе Фукусима Адзума в Японии состоялись первые соревнования на Олимпийских играх 2020. В первом туре группового этапа по софтболу женская сборная Японии одержала победу над Австралией со счетом 8:1.

Team Japan is on a roll. The second home run of the game goes to the host nation. #TokyoOlympics ???? NBCSN

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???? NBC Sports App pic.twitter.com/FRshCnJIO5 — #TokyoOlympics (@NBCOlympics) July 21, 2021

Соревнования по софтболу на летних Олимпийских играх будут проходить с 21 по 27 июля.

Шесть женских сборных разыграют один комплект наград. В свою очередь мужчины будут соревноваться в бейсболе.

Пятый раз в истории и впервые с 2008 года будут разыгрывать медали в софтболе.

Трехкратным обладателем золотых медалей является сборная Штатов, одноразовым — Япония.

Софтбол — это разновидность бейсбола с использованием более мягкого мяча и увеличенной биты. Матч длится семь иннингов.

Софтбол входил в программу Олимпиады с 1996 по 2008 год. Однако он не будет на Играх 2024 во французском Париже.

В среду также пройдут другие матчи по софтболу, а еще стартуют соревнования по футболу среди женских команд.

23 июля пройдут церемония открытия Олимпиады 2020, а также первые соревнования. Игры продлятся до 8 августа.

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