Известная триатлонистка из Австралии Алекса Лири во время тренировки получила тяжелые травмы, в том числе переломы ребер, лопатки и коллапс легкого. После этого спортсменку ввели в искусственную кому.

19-летняя Алекса неудачно упала с велосипеда во время тренировки, она столкнулась с напарником.

Девушка вылетела на обочину и получила тяжелые травмы. Медики диагностировали переломы лопатки, ребер и запястья, а также сотрясение мозга и коллапс легкого.

Триатлонистку срочно доставили в больницу. Там медики после осмотра приняли решение ввести девушку в искусственную кому.

По словам врачей, есть опасность образования тромбов в мозгу девушки.

В то же время мама Алексы сообщила, что врачи прописали дочери антикоагулянты, ибо в противном случае образовались бы сгустки крови, которые могли лишить ее жизни.

В 2019-2020 годах Алекса Лири выигрывала юниорские чемпионаты Австралии. Также девушка представляла страну в финале ITU World Triathlon Series 2019, где заняла второе место в классе U-19.

Источник: news.com.au

Фото: Алекса Лири